Viis päeva meistriliiga alguseni: noorenenud püsimedalist HC Kehra

Esimestel taasiseseisvumisjärgsetel Eesti meistrivõistlustel jäi Kehra medalita, seejärel pole kordagi esikolmikust välja pudenetud. Isegi rekordmeister Põlva Servitil on ette näidata üks medal vähem kui kehralastel. Viimane üheteistkümnest kuldmedalist maandus Kehra kontole hooajal 2013/2014.

Tänavu alustati kahe Balti liiga kohtumisega Leedus, kus noorenenud koosseis haaras avapäeval Leedu meistri Vilniuse VHC Šviesa vastu 6:1 alg- ja 16:10 poolajaedu, ent kaotas siiski 23:25. Kõva lahing anti hoolimata tõsiasjast, et eemale jäid David Mamporia ja Sergio-Silver Kreegimaa.

"Tegime tõsise suvise ettevalmistuse ja võib-olla kompasime kuskil füüsilisi piiregi ning mõlemad on hädas pisivigastusega. Davidil läheb paar nädalat aega, Sergio peaks liigamänguks jälle rivis olema," selgitas Kehra peatreener Mart Raudsepp.

"Treenisime juuli algusest alates ja et oleme noorendamiskuuri läbimas, siis rõhusime esindus- ja duubelmeeskonnaga koos üldfüüsilise poole parandamisele. Viimasel hetkel loobusime Klaipeda-turniirist, sest kartsime liigseid koormusi," lisas Raudsepp.

Kehra ridadest lahkusid suvel võõrleegionärid Viktor Nikolajev ja Vladislav Naumenko ning ka kogenud Mihkel Vaher. Lisaks oma kasvandikele on treeningutega liitunud Tallinna Käsipalliakadeemia noori ning meeskonda naasis kogenud väravavaht Mikola Naum.

"Otsustasime juba kevadel, et välismaalasi juurde ei too. Mamporia, Kreegimaa, Sigmar Seermann ja Tanel Vilks peavad edasiseks arenguks saama rohkem mänguaega. Meil on ka peale kasvamas hea punt 2006. ja 2008. aastal sündinud noori, seega loodame paari-kolme aasta pärast olla paremas seisus," lahkas Raudsepp.