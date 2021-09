Latvala selgitas, miks Toyota ei saa Kimi Räikköneni palgata

41-aastane Räikkönen lõpetab teatavasti tänavuse hooaja järel vormelisõitja karjääri. Ilmselt kuulsal soomlastel uutest ja põnevatest pakkumistest puudu ei tule ning üheks võimaluseks võiks olla ka autoralli, kus ta on varem osalenud.

"Tore oleks Kimi rallile tagasi saada. See tooks tohutut lisaväärtust kogu MM-sarjale," ütles Latvala, vahendab Ilta-Sanomat .

"Kahjuks aga ei saa Kimi vähemalt järgmisel hooajal Toyotaga sõita. Me ei saa talle isegi üksikute võistluste jaoks autot anda ega rentida. Tegelikult on meil suur töö ees, et meie enda kõik neli autot järgmise hooaja alguseks valmis saada," selgitas ta.