Tallinna maraton toob nädalavahetusel kaasa liikluskorralduse muudatused

Tallinna Maratoni võistluskeskus ja stardipaik asuvad esmakordselt Tallinna Lauluväljakul. Jooksud algavad nii laupäeval kui pühapäeval kell 9.00. Võistlustrass on koostatud pikematel jooksudel Pirita tee, Merivälja tee ja Reidi tee alal asuvate tänavate ja kergliiklusteede baasil.10 kilomeetri rada viib osalejad Lauluväljaku ümbruse, Maarjamäe ja Lillepi pargi teedele.

G4S soovitab kasutada Tallinna Lauluväljakule tulemiseks ühistransporti. Tallinna Maratoni stardinumbri esitamisel on sõit Tallinna ühtse piletisüsteemi ühistranspordi liinidel ajavahemikul 10. kuni 12. september 2021 tasuta!

Ühtlasi tuletavad korraldajad meelde, et osalejad pääsevad Tallinna Lauluväljakule ainult COVID tõendiga, mis näitab, et osaleja on vaktsineeritud, haiguse läbi põdenud või hiljuti ennast testinud.