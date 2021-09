Eesti jalgpallinaiskonda ootavad Pärnus ees MM-valikmängud Sloveenia ja Walesiga

Koondis koguneb esmaspäeval, 13. septembril. Esimene kohtumine ootab ees reedel, 17. septembril, kui kell 19.00 on Pärnu Rannastaadionil vastaseks Sloveenia. Teisipäeval, 21. septembril võõrustatakse samas kohas Walesi, kui avavile kõlab kell 20.00. Pääsmed kohtumistele on müügil Piletilevis. Lisaks eesootavatele vastastele kuuluvad Eestiga samasse alagruppi ka Prantsusmaa, Kasahstan ja Kreeka.

„Me ei taha kindlasti vastaste elu lihtsaks teha. Nii Wales kui ka Sloveenia on kõrge tasemega võistkonnad, kes koputavad finaalturniiride uksele. Sloveenia näitas eelmises valiksarjas väga head mängu Hollandi ja Venemaa vastu ning meil oli nendega veebruaris raskusi. Kindlasti on keeruline kohe valiktsükli alguses minna vastamisi tugevate koondistega, aga samas on see hea võimalus oma vormi testida,” sõnas kohtumiste eel koondise peatreener Jarmo Matikainen.