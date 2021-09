Laupäeval algava Tallinna Maratoni peakorraldaja: püüame kogu hingest terviseameti reegleid järgida

See tähendab ühtlasi seda, et täispika maratonijooksjad peavad läbima kolm samasugust 14-kilomeetri pikkust ringi.

Tallinna Maratoni peakorraldaja Mati Lillialliku sõnul pole aga tegu faktoriga, mis peaks osalejates üksluisust tekitama või suisa tulemusi negatiivselt mõjutama. "Kui mere ääres ilmaga vähegi veab ja tuul nõrk on, on tegelikult tegu väga kiire rajaga," ütles Lilliallik.

Peakorraldaja sõnul otsustati sellise raja kasuks suuresti ka seetõttu, et osavõtu arvud on sel sügisel mõistagi väiksemad ning vajadust laiema raja järele seega polnud.

Tallinna Maratoni marsruut pole aga ainus, mis koroonaviirusest mõjutada on saanud. Rajalt on näiteks puudu ka tempomeistrid, sest tegu on terviseameti poolt loodud soovitusega, mida korraldajad ka rakendada tahavad, vältimaks rajal suurte gruppide teket. "Me ei taha vastutustundetud olla ja püüame kogu hingest kõiki neid reegleid järgida," ütles populaarse suurürituse eestvedaja.