Ronaldo avaldas, kes veenis teda Manchester Unitediga taasliituma

Lisaks Fergusonile mängisid Ronaldo jaoks suurt rolli peatreener Ole Gunnar Solskjaer ning esindusmeeskonna treener Michael Carrick ja tehniline direktor Darren Fletcher, kelle kõigiga ta on koos mänginud.

"See kõik tegi Unitediga liitumise otsuse lihtsaks," selgitas Ronaldo ManUtdi koduleheküljel. "Olen mänginud koos Ole, Fletchi ja Michael Carrickuga, nad teavad mind. Nad teavad, kes ma olen ja kuidas ma mängin."

"Mul on suur rõõm olla tänase Manchester Unitedi generatsiooni liige. Inimesed on vahetunud, kuid suhtumine pole kunagi muutunud. Eesmärgiks on alati võit. Tahan aidata klubil ajalugu teha ja viia Manchester United taas sinna, kuhu ta kuulub," lisas portugallane.