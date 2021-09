Briti teismeline pääses esimese kvalifikatsioonist alustanud tennisistina suurel slämmil finaali

Raducanu jaoks on tegemist alles teise suure slämmiga. Tänavu suvel, kui ta jõudis Wimbledonis 16 parema hulka, asus ta maailma edetabelis 336. kohal.

"See aeg New Yorgis on läinud nii kiiresti. Olen iga päeva eest hoolitsenud ja kolm nädalat hiljem olen finaalis. Ma ei suuda seda uskuda!" sõnas õnnelik britt.