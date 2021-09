Võrkpallikoondise peatreener: turniir oli suur pettumus, kuid soovin Eesti koondisega kindlasti jätkata. Mida arvavad tulevikust mängijad?

Kas soovid Eesti koondise eesotsas jätkata? „Jah, kahtlemata, kindlasti!” kinnitas Enard, et ebaõnnestumine pole entusiasmi kahandanud. „Sellise koondisega töötamine nõuab aega. Eelmisel suvel polnud ametlikke võistlusmänge, aga tänavune suvi oli väga huvitav. Samas jääb suhu halb maik, sest me ei saanud kordagi päris täiskoosseisus mängida. Mul püsib kõrge motivatsioon siin nende meestega jätkata.”

Arvestades kõike, kas saime praegusest koondisest maksimumi kätte? „Teleintervjuus küsiti mult, kes oli turniiril parim mängija. Kindlasti ei taha ma kedagi välja tuua. Pean rääkima kogu meeskonnast tervikuna. Tuleb meeles pidama, mis meiega juhtus. Kert Toobal – väljas. Martti Juhkami – väljas. Robert Täht – väljas. Märt Tammearu – väljas. Karli Allik – väljas… Lõpuks oli seda kõike liiast. Noored, näiteks Renet Vanker, Robert Viiber ja Albert Hurt pidid astuma ette. Kodusel EM-finaalturniiril pole seda kindlasti lihtne teha. Euroopa Kuldliiga mängud pole sellega võrreldavad. Aga see kogemus on tulevikuks väga hea. Praegu nad veel värisesid, aga edaspidiseks saadi siit hea põhi alla.”

Mäng Prantsusmaa vastu oli Enardi jaoks kahtlemata eriline, paraku võiduvõimalust ei tekkinud – tuli vastu võtta kiire 0:3 kaotus. „Üritasime. Ütlesin poistele, et ilmselt alustavad nad põhikoosseisuga, aga hakkavad siis vahetama nagu ka eelmises mängus. Aga isegi sellise koosseisuga on Prantsusmaa väga tugev. Kõik mängijad on motiveeritud, et treenerile end tõestada,” nentis Enard. „Kohati andsime liiga palju lihtsaid punkte, näiteks vastuvõtul. Nende blokk oli väga hea. Ja kui Prantsusmaa mängib blokis hästi, siis toovad nad ka kaitses palju palle üles.”

Aga mida arvavad mängijad koondise tulevikust? Selgub, et valdavalt on mehed treenerite seljataga.

Kapten Ardo Kreek: „Minul treenerite osas küll etteheiteid ei ole, et peaks pärast seda turniiri vahetama hakkama. Kui võtta need kaotusmängud, siis öeldakse küll, et kui meeskond võidab, siis võidab meeskond ja kui kaotab, siis kaotab treener. Selle turniiri puhul andis ta meile kõik, taktikaliselt oli asi paigas. Mängijate taha jäi seekord. Ei olnud niimoodi, et treenerid tegid trenne valesti või mehed ei olnud piisavalt heas vormis või taktikalised valed otsused. Oma kindlusest jäi puudu otsustavatel hetkedel, kus meil oli vaja lihtsalt üks geim võita või lätlastega neid murdma hakata. Me lasime seal pea norgu. Ise peame hakkama mõtlema, kuidas seda meeskonnavaimu elus hoida. Pallioskused on meil olemas, vahepeal kaob usk meeskonnakaaslastesse ära. Pigem oli asi selles kui et keegi umbusaldaks treenerit. Seda kindlasti ei olnud.”

Libero Silver Maar: „Ma arvan kindlasti oleks meeskond meeleldi nõus sellega, kui Enard jätkab. See aasta tiimi vaib on päris hea olnud juba. Tiim on ühtne ja keegi ei ole omaette väljakul. Kõik saavad omavahel hästi läbi ja selles suhtes mingeid probleeme väljakul ei ole.”

Sidemängija Robert Viiber: „Jaa, mulle väga sobib, aga see ei ole minu otsustada. Ma isegi ei tea, kui kauaks neil lepingud tehtud on. See ei puuduta mind. Tuleb, mis tuleb. Minule sobib nendega koostöö väga hästi.”

Vigastuse tõttu vaid avamängus osalenud Robert Täht: „Ma arvan, et see arvamus veidi erineb mängijate seas, olles nendega sel teemal ka rääkinud. Minu muljed peatreenerist on väga head. Ta tegi palju valikuid, aga need valikud olid konkreetsed. Tõsi, kõik neist polnud kindlasti õiged, aga selline on elu – midagi muuta enam ei saa. Vähemalt oli temas konkreetsust. Ja minuga on peatreener olnud väga-väga arvestav. Ja isegi liiga arvestav, kui vaadata, et uuesti katki läksin. Aga see oli puhas minu kala. Ent jah, minule Eesti koondise praegune staff meeldis. Otsuse teeb siiski alaliit.”

Abitreener Oliver Lüütsepp: „Selle küsimusega tuleb pöörduda alaliidu poole – eks tulevik näitab. Usun, et kui see sama koosseisus edasi läheks, sama peatreeneriga, kui ta sooviks, et ma jätkaks, siis ma tõsiselt kaaluksin seda.”

Võrkpalliliidu president Hanno Pevkur: "Ühtegi suppi ei sööda nii kuumalt, kui see keedetakse. Täna ei tee ma mingeid otsuseid. Esmalt on meil vaja see siin kokku korjata (viitab Saku suurhallile, kus hakati väljakut ja kõike muud kiirelt maha võtma - toim), siis tuleb EM-il lainel edasi minna. On CEV-i kongress ja Euroopa võrkpalligala. Pärast seda arutame kõike võrkpalliliidu juhatuses põhjalikult."