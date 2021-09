DELFI PARIISIS | Igihaljaks muutunud dilemma pikkuse üle. Kas Eesti suudab Nurgerit asendada?

„Ma arvan, et Venemaa kõrbeski olümpiafinaalis Läti vastu sellega, et nad jäid pika peale lootma. Lõpuks oli ta väljaku peal täiesti pump,” märkis Eesti peatreener Raudla. „Kui on hea pikk, kes viskab ka väljast, on see muidugi kasulik, aga usun, et edukamad on võistkonnad, kes on (pikkuselt) ühtlasemad. Belgia, Läti ja Serbia mängijad on stabiilselt 195-200 cm auku. Arvan, et Oliveri tulekuga me ei kaotanud küll oluliselt.”