DELFI VIDEO | Kas tipptasemel suurejooneline võrkpallipidu kordub Eestis juba kahe aasta pärast? Lootust on!

„Arvan, et võistkondadele on olnud Saku suurhall mugav koht ja ka fännid on saanud hea fännikogemuse ja palju erinevaid emotsioone. Tean, et saalis on olnud päris palju inimesi, kes pole varem võrkpalliga kokku puutunud ja kes on võrkpallivõistlusel esimest korda,” rääkis võrkpalliliidu peasekretär Helen Veermäe, kes avaldas, et järgmiseks soovitakse analoogne turniir korraldada Eesti naiskonnale. „Arvan, et see praegune hea korraldus avab meile nii mõnedki uued uksed.”