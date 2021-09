DELFI VIDEO | Kapten Ardo Kreek avaldas peatreener Enardile toetust

"Iga treener annab midagi uut ja nõuab uusi asju. [Gheorghe] Cretule oli väga tähtis oma rünnakute julgestamine, Cedricul on väga tähtis oma serv, blokk ja väga raamides kaitsemäng, mis on tegelikult väga lihtne, aga mehed unustavad kohati ära, kus nad seisma peavad," arutles Kreek.

"Miks mitte pikendada, muidugi! Oli raske suvi. Oli enne EM-i vigastusi, kes tuli ehku peale, kas esimestes mängudes üldse tohiks mängida. Rabe olukord meil oli natuke, aga ma arvan, et kõik mehed said normaalse pagasi järgmisteks aastateks ja kõva kooli. Loodan, et järgmistel EM-idel näitavad nad veel stabiilsemat mängu."