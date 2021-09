Eesti U19 saalihokinaiskond kaotas napilt Taanile

Mäng oli algusest lõpuni väga võitluslik ja tasavägine. Koondise peatreener hindas koondise sooritust kõrgelt: “Väga võimas tunne on. Me mängisime distsiplineeritult ja hästi ning olime võidule väga lähedal. Tüdrukud tõeliselt uskusid iseendasse ja sellesse, et nad suudavad mängu võita. See on eriline tunne ja usun, et see kannab meid ka järgmises mängus!”