Kõrgliigasse tõusnud Viimsi sõlmis põhimehega uue lepingu

“Tegemist on mängumehega, kes annab endast alati kõik nii trennis kui ka mängudel. Mihkel teeb alati oma minutid ära võistkonnale kasulikult, olles “jokker” pakis, kes suudab oma hea käega tuua pikad korvi alt välja ja tekitada palju ruumi teistele. Tegemist on ääretult kõrge IQ-ga ja isetu mängijaga, kes suudab hoida ka head meeskonnavaimu” kommenteeris treener Tony Liivak eelmise hooaja ühe liidri jätkamist Viimsis.

Klubi tegevjuht ja partner Tanel Einaste, “Kuigi korvpalliteed alustanud mujal, on Mihkel nende aastatega mänginud ennast viimsilaseks, seda nii väljakul kui ka väljaspool seda. Mihkli jätkamine annab palju juurde nii meeskonnale kui ka organisatsioonile ja kogukonnale, kindlustades meeskonna järjepidevust. See pühendumine millega Mihkel treeningutesse ja mängudesse panustab, mängides korvpalli päevatöö kõrvalt, on selge eeskuju kõikidele meie lastele ja noortele, kuidas on parimal moel võimalik ühendada tööd, loe: õppimist, ja sporti.”