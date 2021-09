Maailma parim mäng – koos meiega!

Meie Hispaania kolleegid reageerisid sündmusele, avaldades laagri kohta loo oma kodulehel, millel on kümneid miljoneid kasutajaid üle maailma. Sellist tähelepanu on raske üle hinnata, Baltic Futsal League on alles pika ja keerulise tee alguses.

Edukas treeninglaagri läbiviimine avab otsetee erinevateks ühisteks tegevusteks nii BFL-i kui ka LNFS-i jaoks. Nii on juba oktoobri keskpaigast korraga mitmes riigis plaan alustada challenge-turniiridega noortele mängijatele vanuses alla 17 aastat. Baltic Futsal League koostöös klubide ja rahvusvaheliste saalijalgpalliliitude ning komiteedega Balti riikides teeb kõik võimaliku selleks, et kaheksa parimat meeskonda saaks 2022. aasta mais Hispaania linnas Toledos mängida oma finaali Hispaania treenerite ja esindajate järelevalve all. Praeguseks on juba teada, et peamine osa „Kaheksa klubi finaalist“ toimub Xavier Losano nimelises saalis. Losano on kuulus treener, kolmekordne maailma- ja Euroopa meister, kes ka praegu täidab saalijalgpallis olulisi rolle. Xavier Losano on LNFS-i president ja just tema avas videokonverentsi formaadis meie esimese ühise treeninglaagri „Saalijalgpalli hüppelaud“.