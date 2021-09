"Kuues käik" | Kreeka ralli suur küsimus: kas Hyundai püsib ühes tükis? Pahvi muljed mudaselt testikatselt

Kalle Rovanperä võitis Kreeka ralli testikatse - kas see tähendab, et noor soomlane hakkab ka homme päris katsetel tempot dikteerima? Kas Ott Tänaku Hyundai püsib seekord ühes tühis ja mida põnevat on kahe ralli vahepeal toimunud üleminekuteturul?