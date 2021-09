Nelis-Naukas lükkas olümpiavõitja Katrina Lehise väite ümber ja tegi ka kriitikat: Novosjolov sai minu elutöö eest suure preemia

Lehis tõdes, et 2018. aastal langetatud otsuse järel ei ole neil endise treeneriga enam head kontakti. Küsimusele, kas Nelis-Naukas talle medalite puhul õnne on soovinud, vastas Lehis: "Ei ole." Seejärel aga tunnistas ta, et ei soovinud ka ise endisele treenerile 60 aasta juubeli puhul õnne, vahendas ERR Sport .

„Katrina Lehis väidab, et ma ei õnnitlenud teda. See on vale, siin näete, et tegin seda... Tänuks 16 aasta pikkuse töö eest sain null senti treenerile mõeldud preemiat. Erinevalt temast (Katrina Lehisest – toim) andsid Erika Kirpu ja Irina Embrich oma esimesele treenerile pool preemiast... Novosjolov sai minu elutöö eest (16 aastat versus kaks aastat) 65 000 eurot,” kirjutas Nelis-Naukas.