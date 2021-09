BLOGI JA FOTOD | Kalle Rovanperä võitis Kreeka ralli domineerival moel, punktikatse stardis ehmatuse üle elanud Tänak teine

"Katse alguses oli mingi probleemid. Meil oli kõvasti õnne, et me siin olime. Auto läks käima vaid mõned sekundid enne starti ja ajas välja paksu suitsu. Suurim tänu ilmakuttidele - tänu neile oleme hetkel Ogier'st eespool, aga oli väljakutseterohke nädalavahetus," kommenteeris punktikatsel viienda koha saanud Tänak.

"Ausalt öeldes ei olnud ma siia tulles kõige enesekindlam, aga see näitab, et kõik läheb meie jaoks hästi ja me saame tõesti kõvasti suruda. Suur tänu tiimile, kõik tegid head tööd. Auto oli täiuslik ja sõitis probleemideta. Loodan, et oleme Soomes sama kiired," rääkis Rovanperä.