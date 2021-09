TÄNA OTSEBLOGI | Võrkpallikoondis läheb EM-il vastamisi olümpiavõitja Prantsusmaaga. Kas Itaaliaga kohtub 1/8-finaalis Läti, Slovakkia või Eesti?

Suure huviga jälgivad neid kohtumisi lätlased. Kui Prantsusmaa, Saksamaa ja Horvaatia on edasipääsu taganud, siis neljas koht on viimase mänguni lahtine. Eilse seisuga olid kõik piletid Eesti ja Prantsusmaa mänguks välja müüdud.

Väga hea seis on Lätil, aga mingi võimalus on ka teistel. Eestil ja Slovakkial tuleb Lätist möödumiseks Euroopa tippmeeskonnad maha murda. Hetkel hoiab Eesti turniiritabelis ülinapilt viiendat kohta - võite ja punkte on slovakkidega võrdselt, geimide suhe on ka võrdne, punktide suhe on Eestil veidi etem.