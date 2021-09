OTSEBLOGI | Võrkpallikoondis läheb EM-il vastamisi olümpiavõitja Prantsusmaaga. Kas Itaaliaga kohtub 1/8-finaalis Läti, Slovakkia või Eesti?

Väga hea seis on Lätil, aga mingi võimalus on ka teistel. Eestil ja Slovakkial tuleb Lätist möödumiseks Euroopa tippmeeskonnad maha murda. Mis seal salata, see on üliraske ülesanne. Hetkel hoiab Eesti turniiritabelis ülinapilt viiendat kohta - võite ja punkte on slovakkidega võrdselt, geimide suhe on ka võrdne, punktide suhe on Eestil veidi etem. Üks eesmärk võikski olla Slovakkia selja taga hoidmine.