OTSEBLOGI JA FOTOD | Eesti või Läti? Slovakkia jõudis suurüllatusele lähedale, nüüd on Eesti kord proovida imet teha

Selleks, et Eesti veel alagrupist edasi pääseks, tuleb meil Prantsusmaad kindlasti võita, seejuures pole vahet, millise skooriga. Väiksem eesmärk, kui suurem ei õnnestu, võiks olla Slovakkia selja taga hoidmine - selleks tuleks Prantsusmaalt kätte saada kaks geimi, mis annaks tabelisse juurde ühe punkti. Kui nii läheb, on meil võrdsed ka geimid, mistõttu hakataks lugema punktide suhet - selles arvestuses on Eesti hetkel 38-punktine edumaa.

D-grupi neljas (kordame veelkord: see positsioon saab meie omaks Prantsusmaa võitmisega) kohtub pühapäeval Ostravas 1/8-finaalis B-grupi võitja Itaaliaga. B-grupis on kolme võiduga edasipääsu kindlustanud ka Sloveenia. Viimases voorus mängivad Bulgaaria ja Valgevene ning Tšehhi ja Itaalia. Neist kolmel esimesel on kõigil kaks võitu, Itaalia on võitnud kõik neli kohtumist.