Halliste viimatine hullustükk toimus 25 meetri kõrgusel Paldiski pangal, kust ta esimese eestlasena lohega alla liugles. See sooritus nõudis Hallistelt ja teda toetavalt No Work Surf Clubilt pikka planeerimist ja rehkendamist, sest edukaks hüppeks oli vaja ideaaltingimusi. Kuna lohesurfi peamine mõjutaja on ilm, võttis idee elluviimine Hallistel umbes aastakese. „Midagi oli kogu aeg puudu, ei olnud sellist õiget tunnet,” sõnab 30-aastane Halliste.