Walesi peatreener: võimaluste poolest oleksime pidanud saama kaks võitu, kuid Eestil oli suurepärane väravavaht

Kohtumise eel räägiti Walesi leerist, et sooviks on valikgrupp võita ja Belgia nina alt endale MM-pilet kindlustada. Nüüd on kaks mängu vähem pidanud Walesi aga Belgiast maas juba üheksa punktiga.

„Seekordses valikaknas oli meil kaks võidetavat mängu,” viitas Page kohtumistele Valgevene ja Eestiga. „Saime kuuest punktist aga neli. Seega oleme pettunud. Lõime piisavalt võimalusi, et võita isegi kaks jalgpallimängu. Minu ainus kriitika on see, et me ei olnud värava lähistel piisavalt konkreetsed. Peame edaspidi võitma võimalikult palju mänge. Tšehhi ja Belgia on väga head meeskonnad.”