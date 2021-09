Neuville järgmise aasta reeglitest: kellelgi pole mune, et FIA-le vastu astuda

Teatavasti algab 2022. aastal WRC-s hübriidajastu, mis kestab plaanide järgi vähemalt 2024. aastani. Sõitjad on uusi Rally1 masinaid juba ka mõnda aega testida saanud. Täpsemaid detaile hoitakse avalikkuse ja konkurentide eest kiivalt saladuses, kuid sõitjate väljaütlemiste järgi võib aimata, et mõnedel tiimidel on testid läinud paremini kui teistel.

"Ma pole kindlasti kõikide nende muudatustega päri. FIA ja autotootjad liigutavad pidevalt asju, et teha autod vähem põnevaks ja sõitmisel ohtlikumaks. Ja lõpuks saab see olema kallim kui kõik see, mida me seni WRC-s näinud oleme," vahendab belglase sõnu DirtFish.com.

"Sellest on kahju. Lisaks oleme näinud, et nad on autodelt võtnud maha päris palju aerodünaamikat. Lihtsalt selleks, et sul oleks rohkem hobujõude, 500 ja rohkem... Sa eemaldad keskdiferentsiaali, värske õhu ja mootori reaktsiooni. See on kindlasti vale tee ja ma ei nõustu sellega."

"Ma pole üldse rahul, kui aus olla, ja olen seda mitu korda öelnud. Aga ilmselgelt pole kellelgi mune, et võtta teistsugune seisukoht ja FIA otsustele vastu astuda," lisas Neuville. "Sellest on kahju, aga see on ilmselt see aeg, milles me elame. Sõitjaid enam ei kuulata - ja see on teine asi, mis teeb meie elud veelgi frustreerivamaks."

Hübriidajastu kohta päriti pressikonverentsidel ka teistelt sõitjatelt. M-Spordi piloot Adrien Fourmaux ütles, et "järgmine aasta saab olema väljakutsuv hooaeg kõigi jaoks", kuid samas ka sõitjate ja pealtvaatajate jaoks "üpris põnev".

"Ausalt, olen kindel, et FIA ja kõik tiimid töötavad koos, et leida spordiala tulevikuks hea tee ning mulle tundub, et neil oli vaja rallile ökoloogilisemat lähenemist. Minu jaoks on see õige suund, mida valida," rääkis prantslane.

"Ma tean, et Thierry kaebab mingite spetsiifiliste asjade üle auto juures, aga ma leian, et minu töö on lihtsalt sõita nii kiiresti kui võimalik ning üritada sellest, mis meil on, parim välja võtta."