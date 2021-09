Karl Jakob Hein: väravavaht peabki meeskonda mängus hoidma

„Saime lõpuks punkti ka kätte. Pärast Belgiaga peetud mängu oli selja taga viis väravat. Nüüd oli positiivne saada see nullimäng ja punktiarve on ka avatud,” rõõmustas eestlaste sangariks kerkinud 19-aastane väravavaht Karl Jakob Hein.

„Selle nimel me väravavahid olemegi, et vajaduse korral rasketes olukordades peame seal olema, kus võistkond vajab ja võistkonda mängus hoidma. See teeb meie töö eriliseks ja nauditavaks,” sõnas Hein.

0:0 viiki eelmise EM-i poolfinalistiga pidas Hein loomulikult korralikuks saavutuseks. „Kindlasti on suur ja positiivne tulemus.. Väga positiivne, et saime nullimängu kirja. Walesist punkti ja nullimänguga tagasi tulla on positiivne. Meie mängupildis on vaja aga juurde panna. Seda saame tulevikus korrigeerida,” lisas ta. „Saame positiivselt oktoobrile ja kodumängudele vastu vaadata,” viitas Hein järgmistele matšidele Valgevene ja Walesiga.