Konstantin Vassiljev: ma ei teagi, kas suurepärane mäng, aga tulemus on kindlasti hea

Vassiljev sõnas, et Cardiffi staadionil enam kui 21 000 Walesi fänni poolt loodud vägev õhkkond andis ka eestlastele indu juurde. "Ma ei ütleks, et see meie jaoks raskemaks tegi mängu. Sellist atmosfääri peab nautima. Iga mees täna pigem nautis seda, kui võttis raske mänguna," jätkas Vassiljev. "Sellepärast me mängimegi jalgpalli, et olla väljakul sellistes tingimustes. Tegime neile hea esituse. Usun, et fännidele see mäng meeldis."