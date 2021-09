DELFI VIDEO | Lätiga head tööd teinud Avo Keel: meil oli Hanno Pevkuriga pikk jutt ja sõlmisime isegi kihlveo

Lätil oli vaja, et Horvaatia võidaks täna Tallinnas peetava EM-i D-grupi mängus Slovakkiat ning see ka juhtus. Lätist endast Prantsusmaale täna vastast polnud, geimides saadi 18, 14 ja 17 punkti. Sellest hoolimata on lõunanaabrite seis hea. Kui homme võidab Prantsusmaa Eestit ja Saksamaa Slovakkiat, siis pääseb Läti neljandana edasi. Vähemalt säilis Eesti koondisel võimalus viimase hetkeni – kindlasti tasub kohtumist olümpiavõitjatega vaatama tulla.