Podcast "Kuldne geim" | Pevkur avaldab Eesti koondise ebaõnnestumise tagamaadest siseinfot

Saates tuleb muuhulgas jutuks:

*Eesti rannavõrkpallureid ootab lähipäevil ees ülioluline otsus.

*Kui palju alaliit meie paremate rannavõrkpallurite tegutsemisesse on valmis panustama?

*Eesti koondise seis enne koduse EM-finaalturniiri alagrupiturniiri viimast mängu on kehv. Mida tehti EM-i eel ja ajal suures plaanis valesti?

*Kas meeste tase vastab näidatud tulemustele?

*Kas põhimeeste vigastusi saanuks vältida?

*Miks valiti koondisse meditsiinilise jokkerina Stefan Kaibald ja mitte Martti Juhkami ega Andrus Raadik?

*Pafi ennustusrubriik: kes on olnud viimase nädala jooksul edukaim ja mida nüüd ennustatakse?

*Kas Cedric Enard jätkab pärast EM-i koondise peatreenerina?

*Koondise poolehoidja edastab võistkonnale siira tänuavalduse.

*Miks ei peetud enne EM-i publiku ees ühtegi kontrollmängu?

*Miks ei näita Eesti telekanalid meie meeskonna kohtumiste kõrval ka muid EM-i alagrupimänge?

*Aare Alba on tagasi!

*Kuidas noortele sidemängijatele enesekindlust anda?

*Kuidas juhtus ikkagi nii, et Hanno Pevkur jäi Euroopa võrkpalliliidu presidendi kohast ilma?

*EM-finaalturniiri korraldus – lampidest ja varjudest kuni vaide-süsteemi ning Rivo, Hanno ja Karli testmänguni Saku suurhallis.