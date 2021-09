Seitse päeva meistriliiga alguseni: töökas ja arenev SK Tapa

"23-aastane paremsisemine Berežnõi on päris võimas kuju, mänginud ka erinevates Ukraina koondistes. Jätab hea mulje, tahtmine on olemas, aga noorel mehel on veel arenguruumi. Lisaks soovime veel üht täiendust tuua, aga hetkel on see lahtine," mainis Koppelmann.