DELFI WALESIS | Gareth Bale, Gareth Bale, Gareth Bale. Kohalikus meedias pole kahtlust, kellest saab Waleis ja Eesti mängu suurim staar

Üle Suurbritannia levivas tabloidväljaandes Daily Express on mõistagi spordirubriikides enim leheruumi pühendatud tänaõhtusele Poola ja Inglismaa valikmängule. Eraldi on fookuses just maailma absoluutsesse tippu kuuluvate ründeässade Robert Lewandowski (Poola) ja Harry Kane 'i (Inglismaa) vastasseis.

Samas on väljaandes pühendatud ka artikkel tänasele Walesi ja Eesti mängule. Tõsi, jällegi on peafookuses Bale. Daily Express keskendub peamiselt Bale'i minevikule, mil ta mängis vasakkaitsjana ning toob välja, et kohe ääreründajana tegutsdes oleks tal praeguseks hoopis rohkem väravaid kirjas. "Mängisin esimesed 25 kohtumist vasakkaitsjana, see ei aita just statistikale kaasa," meenutas Bale.