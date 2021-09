OTSEBLOGI WALESIST | Kas Eesti suudab Gareth Bale'i ja Walesi ohjata? Käit lõi kauglöögist latti

Enne mängu:

Ka Eesti koondise peatreener Thomas Häberli lisas, et ei saa ainult Bale'ile keskenduda. "Pole vahet, kas seal on Bale või keegi teine. Mängime oma mängu ning me ei keskendu ainult talle, sest ka teised on tugevad. Kõik teavad, et Bale on eriline mängija, kuid me läheme vastamisi 11 jalgpalluriga."