Heategevuslik Teatejooks toimub üle-euroopalise spordinädala avaüritusena

„Meie eesmärk on pakkuda noortele võimalus tunda rõõmu liikumisest ja tervislikest eluviisidest ning populariseerida sportlikke eluviise. Üritusel on ka heategevuslik poolt, millega kutsume üles andma panuse Haapsalu Neuroloogilise Rehabilitatsioonikeskuse toetusfondi kaudu nende laste heaks, kes on liikumisvõime kaotanud,“ ütles Teatejooksu eestvedaja Erik Pallase.