VIDEO | Kiltsi lennuväljal sündis uus rekord

Eesti kiirendushooaeg koosnes kolmest võistlusest. „Kurb on see, et pandeemia mõjutas ka meie hooaega ja mitu ägedat üritust jäi seetõttu ära. Näiteks Tartusse planeeritud linnavõistlus, aga järgmisel aastal proovime uuesti,“ rääkis Eesti Autospordi Liidu kiirenduskomitee esimees Kaarel Oras. „Meeldiv on aga see, et sõitjaid on juurde tulnud. Street B klassis on 20 sõitjat stabiilselt stardis, viimasel võistlusel osales viis noorteklassi Junior Dragsterit, neist mitmed Soomest. Samuti on tore, et sõitjad on ise alustanud häid kampaaniad, näiteks Street B klassi auhinnafondi kogumine, samuti Outlaw klassi 7,5 sekundi fond. Esimene Eesti Outlaw-sõitja, kes saavutab aja 7,5 sekundit, saab kogu summa endale. Aega sõitmiseks on järgmise aasta lõpuni.“