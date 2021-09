Schumacheri abikaasa annab filmis avameelse intervjuu. "Igatsen Michaelit väga. Ta on teistsugune, aga elame koos."

"Ma ei ole kunagi süüdistanud jumalat selles, mis juhtus," räägib Corinna Schumacher Netflixi filmis. "See oli lihtsalt halb õnn. See oleks võinud juhtuda ükskõik kellega. Loomulikult igatsen teda iga päev. Aga ma ei ole ainus. Lapsed, Michaeli isa, kogu perekond, kõik, kes tema ümber olid... aga Michael on siin. Ta on teistsugune, aga ikkagi koos meiega. See annab meile jõudu."