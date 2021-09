Margus Hunt üritab murda Chicago Karude sekka

Ekspertide arvates on Hundil lootust, sest ta on rivaalidest - Damion Square’ist ja Josh Maurost – kogenum ning paremate statistiliste näitajatega.

Esiteks peab nende kaitseliini mees Mario Edwards jätma vahele hooaja kaks esimest mängu dopingureeglite rikkumise tõttu ning praegu pole selgust, kui tõsine on Bilal Nicholsi vigastus. Seega võib juhtuda, et paari-kolme mängu järel Bears lisajõudu enam ei vaja. Samas võib nende kohtumistega muljet avaldada ning koht meeskonnas endale saada.

Tegelikult Bearsi kaitseliinil – praegu on lahinguvalmis vaid viis meest, neist üks kollanokk – erilist sügavust pole ehk siis puuduvad väärt varumängijad, mis võib suurendada just Hundi võimalusi, sest tema suudab tegutseda kõigil positsioonidel.

Samas märgitakse, et võib juhtuda nii, nagu eelmisel aastal New Orleans Saintsis, kui Hunti solgutati treeningrühma ja põhikoosseisu vahel ning saadeti pärast viiendat mänguvooru minema. Põhjus peitus selles, et treeningrühmast võib mängija satsi tuua vaid kaks korda, misjärel peab talle pakkuma hooaja lõpuni kestvat lepingut.