OTSEBLOGI | Kas Avo Keele soov täitub? Slovakkia läks mängu juhtima

Eile Horvaatialt valusa 2:3 kaotuse saanud Eestil on endiselt teoreetiline võimalus jõuda grupist edasi, aga see eeldab homme olümpiavõitja Prantsusmaa alistamist. Täna võib kustuda ka teoreetiline lootus – kui Horvaatia võidab Slovakkiat ning Läti suudab valmistada sensatsiooni ja alistab Prantsusmaa, siis kaob meil isegi matemaatiline võimalus. Kui aga Prantsusmaa võidab, siis sobib meile Horvaatia võit isegi paremini.

Avo Keel ja Läti hoiavad täna pöialt Horvaatiale. Kui horvaadid Slovakkia alistavad, siis saaks Läti edasipääsu takistada sisuliselt vaid Eesti homne võit Prantsusmaa või Slovakkia võit Saksamaa üle (mingi variant võib tekkida ka, kui Slovakkia kaotab kaks viimast mängu tulemusega 2:3). Horvaatide seis on üsna hea, kuid kindlat pole neilgi veel midagi. Tänase kaotuse korral peaksid nemad lootma, et meie gruppi kaks tippmeeskonda ei lase end üllatada.



A-grupis on 1/8-finaali koha taganud Serbia, Poola ja Ukraina. EM-il viletsasti esinenud Belgia jääb välja, viimase edasipääseja selgitavad Portugal ja Kreeka. Kreeka vajab 3:0 või 3:1 võitu.



