OTSEBLOGI ja FOTOD | Horvaatia tegi teene ning Läti ja Avo Keel on EM-il edasipääsus kinni. Kas Eesti lootus jääb täna veel püsima?

Eile Horvaatialt valusa 2:3 kaotuse saanud Eestil on endiselt teoreetiline võimalus jõuda grupist edasi, aga see eeldab homme olümpiavõitja Prantsusmaa alistamist. Täna võib kustuda ka teoreetiline lootus – kui nüüd Läti suudab valmistada sensatsiooni ja alistab Prantsusmaa, siis kaob meil isegi matemaatiline võimalus.

Avo Keel ja Läti hoidsid täna pöialt Horvaatiale. Nüüd on nad edasipääsus kinni. Isegi kui täna prantslastele kaotatakse, siis piisab neile neljandaks kohast selleks, kui homme ei saa Eesti jagu Prantsusmaast ja Slovakkia Saksamaast. Ehk kui üllatusi juhtuma ei hakka, jõuab Läti EM-il 16 sekka.

A-grupis on 1/8-finaali koha taganud Serbia, Poola ja Ukraina. EM-il viletsasti esinenud Belgia jääb välja, viimase edasipääseja selgitavad Portugal ja Kreeka. Kreeka vajab 3:0 või 3:1 võitu.



B-grupis on enne oma viimast matši kustunud vaid kaotusi saanud Montenegro lootus. Kolme võiduga Itaalia ja Sloveenia on edasi. Tšehhil ja Bulgaarial on kaks võitu ja kaks kaotust, Valgevenel üks võit, kuid kaks mängu veel pidamata.



