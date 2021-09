Tallinna Maraton toob kaasa liiklusmuudatusi Lauluväljaku ümbruses ja Pirital

*Pirita tee linnast väljuv sõidusuund on muudetud kahesuunaliseks.

*Merivälja tee linnast väljuv sõidusuund on muudetud kahesuunaliseks.

*Pirita tee linnast väljuv (maapoolne) sõidusuund on Lauluväljaku lähistel jooksu stardihetkeks liiklusele suletud 8.55-st kuni 9.10-ni.

*Pirita tee linna suunduv (merepoolne) sõidusuund on liiklusele suletud 8.00-st kuni 13.00-ni, Linna liikuv ühistransport on suunatud eraldussaare äärsele 3. sõidurajale.

*Merivälja tee linna suunduv (merepoolne) sõidusuund (Pirita sild - Ranniku tee) on liiklusele suletud 8.00-st kuni 13.00-ni, välja arvatud ühistransport. Tavaliiklus on ajutiselt ümber suunatud Merivälja tee maapoolsetele sõiduradadele.

*Reidi tee ja Pirita tee merepoolsed kergliiklusteed (Petrooleumi tn kuni Pirita sild) on suletud 8.00-st kuni 13.00-ni.

*Pirita rannaala mereäärne kergliiklustee on suletud 8.00-st kuni 13.00-ni.

*Terve päev on suletud Pirita tee kõrval Russalka mälestusmärgi juures asuv parkla.