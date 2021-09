EM-i poolfinaal polnud juhus: Taani jalgpallikoondis jätkas hiilgavat seeriat

Taani on F-grupis võitnud kõik kuus mängu ja väravate vahe on 22:0. Teoreetilised võimalused alagrupi võitmiseks ja otse finaalturniirile pääsemiseks on ka 11 punkti kogunud Šotimaal ja 10 punkti saanud Iisraelil, aga selleks peavad nad lootma, et Taani väärataks teiste seas ka Moldova ja Fääri saarte vastu.