Avo Keel annab lõbusa vastulöögi: avan oma hinge ja siis sülitatakse sinna

Esmalt luges ta teab mis taevatähtedest välja, et Läti alistab avavoorus Eesti. Nii ka üllatuslikult läks. Seejärel rääkis Keel väga enesekindlalt, et Eesti tuuseldab Horvaatiat nagu takutuusti – mänguks ei lähegi, Eesti võidab 3:0! Selle ennustusega läks, nagu ta läks. Eesti kaotas 2:3.

Saates „Mehed ei nuta” arutleti, kas tegu oli teadliku mentaalse töötlemisega – Keelel ja Lätil oli hädasti vaja Horvaatia võitu Eesti üle ja viimases hädas proovis nende arvates treener eestlasi uinutada mesijutuga. Tarmo Paju leidis, et Keel on asunud EM-il usinasti mõttemänge mängima, Eestile kurja nõiduma, kasutades ära soodsat võimalust ehk seda, et ta on ikkagi Eesti treener ja kohalik meedia tunneb tema vastu kõrgendatud huvi.