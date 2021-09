Ekstreemsed olud valmistavad rallimeestele Kreekas tõsist peavalu

Teisipäeval läbisid rallimehed Kreeka etapi laupäevaseid kiiruskatseid - SS7, SS8, SS9 ja SS10 -, kuid kuna pilved olid madalal ja nähtavus väga halb, õnnestus seitsmes kiiruskatse läbida vaid korra. Korraldajad pikendasid seetõttu raja lahtiolekuaega, et sõitjad saaksid teedega tutvuda veel ka õhtupoolikul.



Probleemid tekkisid ka kümnenda Eleftherohori kiiruskatsega, mis asub kõrgemal mägedes. Seal jäid autod paksu mudasse kinni. Ennustatakse, et tõenäoliselt ei parane selle katse tingimused ka järgmise kahe päeva jooksul, kui korraldajad midagi ette ei võta.



Selle nädala alguses on Akropolise ralli piirkonnas juba vihma sadanud ning saju jätkumist ja tugevnemist ennustatakse ka kolmapäevaks ja neljapäevaks.



Kreeka ralli direktor Pavlos Athanasoulas tunnistas DirtFishile, et korraldajad on pidanud paljudel rajalõikudel juba kõvasti tööd tegema. Mitmeid kiiruskatse radu pole kasutatud kaheksa aastat. Just nii palju on möödas viimasest korrast, kui Kreekas MM-punktidele sõideti.



Tšehhi rallisõitja Martin Prokop postitas sotsiaalmeediasse pildi sellest, kui mudased olid täna Kreekas rajaolud.