Venemaa vormeliäss vihjas veidra sõnumiga, et F1 sarjast lahkub veel üks piloot

Sõnum on igal juhul veider, sest tegelikult ei saa Mazepin uuel hooajal mingil juhul numbri 99 all sõita, sest rahvusvahelise autoliidu FIA reeglite kohaselt on vana numbri kasutamine lubatud alles siis, kui sõitja sarjast lahkumisest on möödas vähemalt kaks aastat.