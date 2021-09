HC Tallinn tõi uue peatreeneri Taanist

Käsipallitreenerina on 51-aastane Oestergaard olnud ametis viimasel kahekümnel aastal. Mängijakarjääri ajal vasakääre positsioonil tegutsenud nelja lapse isa on treeneritöös olnud seotud nii meeste kui naiste klubidega, samuti on ta vastutanud Taani ühe edukaima klubi Skjern Handbold talentide eest. Peatreeneri või treenerina on ta töötanud teiste seas Taani klubides nagu HF Mors, Stoholm IF ja FC Midtjylland.

“Soovisin võtta vastu väljakutse hakata arendama käsipalli Eestis. Käisin suvel tutvumas klubiga ja näen HC Tallinnaga seotud inimeste innustust käsipalli Eestis suurelt edasi arenedada. Olen paar nädalat treeninud meeste võistkonda ning aru saanud, et potentsiaali ja tahtmist on nii meestel kui ka ambitsioonikatel noortetreeneritel küll ja küll. Soovime meestega mängida atraktiivset käsipalli ning loomulikult on mul sees ka suur tahe võita võimalikult palju mänge”, lausus Oestergaard, kes tüürinud hooajaeelsetes kontrollkohtumistes meeste võistkonna võitudele nii HC Kehra/Horizon Pulp&Paperi, Raasiku/Mistra kui ka Viljandi HC vastu.

Viimasel kahel hooajal HC Tallinna peatreeneriks olnud klubi eestvedaja Risto Lepp saab keskenduda edasipidi päevasel ajal klubi juhtimisele ning õhtuti rohkem olla koos nii elukaaslase kui kolme väikese tütrega.