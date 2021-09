FC Barcelona president: Superliiga projekt on jätkuvalt elus

Seega projektiga jäid edasi seotuks Madridi Real, FC Barcelona ja Torino Juventus. Kõik kolm on seejärel püüdnud oma käitumist õigustada ning leidnud, et ühel päeval saab Superliiga nagunii hoo sisse. Viimati esines sellise sõnavõtuga Barcelona president Joan Laporta.

„Superliiga? Projekt on endiselt elus,” teatas Laporta intervjuus Onze TV-le. „UEFA ei saa meid takistada. Vaatame, mida kohus ütleb. Inglismaa klubide õlgadele pandud surve on mõttetu, kui kohus ühel päeval otsustab, et meid ei saa peatada.”