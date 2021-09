Ametlik kinnitus: Mercedes teatas, et Hamiltoni kõrval hakkab sõitma Russell

23-aastane Russell kuulub sel hooajal Williamsi ridadesse ning ta hakkab Mercedeses asendama soomlast Valtteri Bottast. Bottas hakkab järgmisel hooajal sõitma Alfa Romeos.

Mercedese tiimi säärane otsus on olnud võistkonna esipiloodile Lewis Hamiltonile vastukarva. Praeguseks on Hamilton juba Bottast kiitnud ning nimetanud teda läbi aegade parimaks tiimikaaslaseks. Väidetavalt ei sobi Hamiltonile olukord, kus Russell hakkab tema esipiloodi kohta ohustama.

„Ootan huviga 2022. aastat. Olen väga õnnelik, et saan kinnitada George’i liitumist meie tiimiga. Tal on võimalus teha karjääris samm edasi,” sõnas Mercedese boss Toto Wolff. „Olen kindel, et ajapikku muutub nende (Hamiltoni ja Russelli) side tugevamaks ja nad moodustavad hea meeskonna.”