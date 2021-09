WRC hooaeg sai veel ühe tagasilöögi, kõige rohkem jääb nukrutsema Toyota

Esmalt pidi Jaapani MM-ralli toimuma 2019. aastal, kuid sarja promootor sattus tugeva surve alla ning nii jäeti kalendrisse alles Korsika ralli ja Jaapan visati üle parda. Seejärel pidi Jaapani osavõistlus MM-sarja naasma 2020. aastal, kuid lõpuks ei toimunud võistlust koroonaviiruse tõttu. Tänavu on taas takistuseks koroonaviirus.

WRC-ralli pidi Jaapanis toimuma 12.-14. novembrini. Tokyo olümpiamängude ja paraolümpia toimumise järel loodeti, et hakkama saadakse ka MM-ralli korraldamisega, kuid praegused olud ei ole Jaapanis soodsad. Näiteks on tühistatud ka Jaapani vormel-1 ja MotoGP etapid.

„Tegelikult on Jaapani MM-ralli tühistamine paratamatu. Olümpiamängude eel, ajal ja järel oli palju juttu, et MM-ralli saab ka toimuda, kuid praegustes oludes ei ole see võimalik,” sõnas anonüümseks jäänud allikas DirtFishile.

„Peame täna kurvastusega teatama, et oleme otsustanud 2021. aasta Jaapani ralli tühistada. Jaapani MM-ralli pidi toimuma tänavu novembris,” kirjutati korraldajate poolt avaldatud ja ka Delfi Spordile saadetud ametlikus pressiteates.

„Tahan vabandada kõigi inimeste ees, kes ootasid Jaapani rallit. Minu suurimaks sooviks on, et suudaksime koroonaviiruse pandeemist edukalt välja tulla. Anname endast parima, et korraldada 2022. aastal Jaapanis MM-ralli. Palvetan kõigi turvalisuse eest,” lisas omalt poolt Jaapani WRC-etapi korralduskomitee esimees Satoshi Suzuki.

DirtFishi teatel on Jaapani rallile leitud juba ka asendus ning hooajale pannakse taaskord punkt Monzas. Täpselt samamoodi läks ka eelmisel hooajal, kui maailmameister selgus Monzas toimunud hooaja viimasel etapil.

„Sellest on väga kahju, kuna Jaapani MM-ralli korraldajad on teinud palju tööd. Jaapan tuleb kindlasti MM-kalendrisse tagasi. See juhtub kindlasti. WRC tuleviku jaoks on see ääretult tähtis,” sõnas allikas. Viimati toimus Jaapanis WRC etapp 2010. aastal.

Teatavasti on Toyota soovinud MM-kalendrisse Jaapani rallit ning Toyota kodumaal sõitmine on WRC-sarja jaoks ääretult oluline.