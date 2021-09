BLOGI JA FOTOD | Eesti võrkpallikoondis juhtis 2:0, aga sai Horvaatialt valusalt sugeda! Edasipääs väga teoreetiline

Pärast Läti eilset 2:3 kaotust Slovakkiale, on eestlaste jaoks seis palju selgem. Tänane võit viib suure tõenäosusega edasi (kui Saksamaa ja Prantsusmaa väiksematele ei kaota, siis on Eesti kindlasti edasi), kaotuse puhul jääb meile veel vaid pigem teoreetiline võimalus. Siis tuleb igal juhul viimases voorus seljatada olümpiavõitja Prantsusmaa.

Läti koondise peatreeneri Avo Keele arvates peaks Eesti üle olema ja võtma kindla 3:0 võidu. Kas ta osutub prohvetiks? Mäletatavasti ennustas ta täpselt ka seda, et Läti võidab Eestit. Või on see lihtsalt Keele katse eestlasi uinutada?

Fotod Läti ja Saksamaa mängust:





Otseblogi:

„Põhikoosseisust on sisuliselt vaid üks sama mees – sidemängija Tsimafei Zhukouski ja libero Sven Sarcevic. Kogu muu koosseis on Horvaatial muutunud,” kommenteeris Alar Rikberg. „Siis kandsid põhiraskust veel eelmise generatsiooni mehed – diago Igor Omrcen ja nurk Toni Kovacevic. Tänaseks on täielik põlvkondade vahetus ja toonane noor side on nüüd kogenud, lisaks on muudel positsioonidel uued mehed. Sestan ja Raic olid küll toona juba nimekirjas aga mänguaega eriti ei saanud.”