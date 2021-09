Skandaal võrkpalli EM-il: Venemaa koondise soomlasest peatreener laulis Soomega peetud matši eel Venemaa hümni

Soome suutis koduväljakul avageimi võita 25:22, kuid järgmistes jäid venelased peale 25:15, 25:23, 25:17. Tulemusest enam on kõneainet aga pakkunud matšieelsed hümnid. Venemaa koondise peatreeneriks on nimelt Soome võrkpallilegend Tuomas Sammelvuo. Seekordse duelli eel laulis soomlane mõlema riigi hümni ning paljudele ei mahtunud see hinge.

Yle raadio eetris võttis sel teemal sõna saatejuht Ari Tuhkanen, kelle hinnangul käitus Sammelvuo valesti, kuna hümni laulmisel on sügavam tähendus. Tuhkanen tõi sinna kõrvale ka näite, et kui Saksamaa jäähokikoondise soomlasest juhendaja Toni Söderholm laulaks Saksamaa hümni, siis see ei oleks nii tõsine probleem, kuna soomlaste ajaloos on sakslased ja venelased mänginud väga erinevat rolli.