Spordialaliitudele avatakse kriisiabi taotlusvoor

Eesti spordifännid. Foto: Ilmar Saabas

Täna, 7. septembrist on spordialaliitudel võimalik taotleda Kultuuriministeeriumist jätkusuutlikkuse toetust, mille eesmärk on leevendada koroonaviirusest põhjustatud kriisi mõju. Planeeritud meetme maht on 600 000 eurot ja taotluseid saab esitada kuni 20. septembrini (kaasa arvatud).