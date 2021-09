VIDEO | Kas selline jõhker jalalöök keelatakse peagi ära? Leedu UFC-ässa põlv löödi puruks!

Rountree teenis poolraskekaalus teises raundis tehnilise nokaudiga võidu, kuid tema jalalöök oli paljude ekspertide hinnangul ebasportlik. Bukauskas läks antud olukorras vasaku käega lööki sooritama, kuid Rountree tegi parema jalaga hoopis madala löögi leedulase vasaku jala pihta. Ameeriklane lõi külje pealt täpselt vastu leedulase põlve. Ilmselgelt on sellise tabamuse järel vigastusoht ääretult suur. Nii on hakatud jälle rääkima, et sellised löögid tuleks MMA-s üldsegi keelustada.

Seniste spekulatsioonide kohaselt said antud löögi järel vigastada Bukauskase põlve ristatiside ja ka külgside. Kui ameeriklane on saanud võidu järel kõvasti kriitikat, siis leedulane asus teda sotsiaalmeedias kaitsma.

„Koju jõudes tehakse minu põlvele MRT. Tõenäoliselt on põlvesidemed viga saanud. Andke aga ka minu vastasele armu. Ta sooritas väga hea löögi. Ma oleksin pidanud end ise paremini kaitsma. Las ta naudib oma võitu,” kirjutas Bukauskas Twitteris.

27-aastane Bukauskas on profina teeninud 11 võitu ja viis kaotust. UFC-s on ta viimases kolmes duellis vastasele alla jäänud. 31-aastane Rountree on teeninud üheksa võitu ja viis kaotust.

#ufcvegas36 Khalil definitely tore Bukauskas's left MCL, ACL & PCL with possible avulsion fracture of his Tibia. Brutal Side/Oblique kick! pic.twitter.com/12Gq7dRPE9 — mma_medlife (@MedlifeMma) September 4, 2021