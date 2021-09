Walesi ja Eesti MM-i valikmängu vilistab Prantsusmaa kohtunik

Mängu peakohtunik on Ruddy Buquet, kes on FIFA kategooria kohtunik alates 2011. aastast ning on lisaks kodusele Ligue 1-le varasemalt õigust mõistnud ka EM-ide ja MM-ide valikturniiridel ning erinevates eurosarjades. Teda assisteerivad äärtel Guillaume Debart ja Hicham Zakrani. Mängu neljas kohtunik on Amaury Delerue, videokohtunikena on ametis Benoît Millot ja Eric Wattellier.